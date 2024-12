Napoli e Fiorentina sono pronti a imbastire una maxi trattativa nel corso del calciomercato di gennaio: coinvolti quattro giocatori.

Anche la 17ª giornata di Serie A è ormai volta al termine, il campionato italiano si appresta a salutare il 2024 con l’ultimo turno che si giocherà a ridosso del Capodanno. Terminata anche la 18ª giornata, per Inter, Juventus, Milan e Atalanta sarà il momento di volare in Arabia Saudita per provare a conquistare la Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione.

Ma gennaio sarà anche il mese della sessione di calciomercato invernale. Le squadre di Serie A sono pronte a gettarsi sul mercato per rinforzare le proprie rose in vista della seconda metà di stagione. Nonostante a gennaio non sia così facile concludere con esito positivo tutte le trattative, alcuni club si stanno già muovendo con largo anticipo per chiudere subito i primi colpi e fornire ai propri allenatori nuovi tasselli sin da subito. E tra questi club non manca il Napoli.

Il club partenopeo è alla ricerca di nuovi giocatori che possano fungere da valide alternative ai titolari per provare a riportare lo scudetto in città a distanza di due anni dall’ultimo conquistato. Il reparto da ritoccare maggiormente pare essere la difesa, priva di riserve all’altezza dei titolarissimi. E da questa esigenza potrebbe essere imbastita una maxi trattativa con la Fiorentina.

Scambio Napoli Fiorentina, ecco i giocatori coinvolti

Napoli e Fiorentina potrebbero mettere in piedi un maxi scambio nel corso delle prossime settimane. Quello più in auge e con una maggior percentuale di riuscita riguarda Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola. Come confermato dal suo agente e dal tecnico Raffaele Palladino, l’ormai ex capitano della Fiorentina è in uscita e si sta trovando una soluzione per gennaio.

Considerando gli ottimi rapporti del suo procuratore Mario Giuffredi con il Napoli, essendo lo stesso di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Michael Folorunsho, c’è un’alta probabilità di vedere Biraghi in magli azzurra nel prossimo mese. A questo punto, Spinazzola potrebbe fare il percorso inverso, visto il poco minutaggio collezionato finora causato da un modulo non proprio congeniale alle sue caratteristiche.

Occhio però perché a Firenze potrebbe finirci anche Michael Folorunsho che, come detto in precedenza, ha lo stesso agente di Cristiano Biraghi. Il centrocampista ex Hellas Verona piace tanto a Raffaele Palladino, mentre il suo spazio al Napoli è limitato all’osso.

E in questa maxi trattativa potrebbe rientrarci il difensore argentino Martinez Quarta, da sempre un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte ha bisogno di un difensore centrale da alternare ad Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, soprattutto dopo l’infortunio dell’ex capitano del Torino.