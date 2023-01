Manchester United, occhi su Joao Felix: proposto all’Atletico Madrid un prestito oneroso

Perso Cristiano Ronaldo dopo la rottura dei rapporti negli scorsi mesi, il Manchester United cerca il sostituto del portoghese, che potrebbe essere proprio un suo conterraneo, nonché compagno di Nazionale. Come riporta il Sunday Mirror, infatti, i Red Devils si sarebbero già mossi per provare a prendere Joao Felix, non contento del suo impiego all’Atletico Madrid. In particolare, la squadra inglese avrebbe già presentato una proposta per un prestito oneroso da 3,4 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente da parte dei Colchoneros, che ne chiedono 10 con riscatto obbligatorio fissato a 80 milioni. Ora la palla passa nuovamente al Manchester United, che per Joao Felix deve guardarsi anche dalla concorrenza dell’Arsenal.