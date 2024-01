Inter, Sensi ai saluti: possibile ritorno al Sassuolo

Non solo acquisti per l’Inter, che nel mercato di gennaio deve anche alleggerire la rosa di Simone Inzaghi da qualche esubero. Ecco quindi che Stefano Sensi, in scadenza il prossimo 30 giugno, sembra deciso a trovare una sistemazione già in questa finestra di mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il 28enne centrocampista potrebbe tornare nella sua ex squadra che lo ha lanciato ad alti livelli. Il Sassuolo infatti avrebbe già eseguito un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Il tutto fermo restando che Sensi può anche accordarsi per poi passare a una nuova squadra a parametro zero al termine della stagione.