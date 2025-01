L’Africa spinge per tornare ad ospitare un Gran Premio di Formula 1. È dal secolo scorso che il continente africano non vede disputare sul proprio suolo una corsa, ma stanno aumentando le pressioni per riportarne almeno una. Ruanda e Sudafrica sono i nomi più caldi e sperano di realizzare i loro ambiziosi progetti per la stagione 2027. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è da tempo un sostenitore di un Gran Premio africano e questo sentimento si sta diffondendo tra i suoi colleghi piloti. “Mi piacerebbe correre in Africa. Siamo molto entusiasti di essere su questa strada”, ha detto il campione in carica Max Verstappen alla BBC. Il Ruanda in particolare sta offrendo diversi spunti innovativi, mirando a fondere gli sport motoristici con la sostenibilità e la bellezza naturale. Il presidente Paul Kagame ha annunciato formalmente la candidatura del Ruanda a dicembre e il paese ha il sostegno del capo dell’organismo di governo degli sport motoristici mondiali (FIA). La FIA regola la F1, mentre Liberty Media detiene i diritti commerciali della competizione. “L’Africa merita un evento di F1 e il Ruanda è il posto migliore per farlo”, ha detto il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. Una pista, progettata dall’ex pilota della Benetton Alexander Wurz, dovrebbe essere costruita a circa 25 km dalla capitale Kigali e promette di offrire un layout veloce e fluido che si snoda attraverso le foreste e attorno a un pittoresco lago. Grandissimi cambi di altitudine in stile Spielberg e curve strette simil Baku che hanno impressionato anche Max Verstappen e Charles Leclerc quando hanno visitato il Ruanda per i FIA Awards il mese scorso.

I costi

Costruire un circuito di F1 non è un’impresa da poco, in quanto bisogna soddisfare i severi standard di sicurezza della FIA e ospitare le infrastrutture associate, tra cui paddock e strutture per i media. “Ospitare un GP aiuterebbe molto la crescita del Ruanda, la sua gente e il suo posto sulla scena mondiale“, ha affermato Christian Gakwaya, presidente del Rwanda Cars Club, l’organizzazione responsabile degli sport motoristici nel paese. Alcune stime suggeriscono che il progetto potrebbe costare al Ruanda più di 270 milioni di dollari, ma l’investimento contribuirebbe a dare impulso a un settore turistico che genererebbe un costo di più di 620 milioni di dollari, secondo il Rwanda Development Board.

La candidatura del Sudafrica

Il Sud Africa si appoggia al suo storico circuito di Kyalami che ha ospitato 23 gare di F1 tra il 1967 e il 1993 e richiederebbe molti meno ammodernamenti rispetto alla costruzione di una struttura completamente nuova. È stato formato un comitato per supervisionare un’offerta, con l’intenzione di nominare un promotore che collabori con il governo per l’approvazione del gabinetto. Il ministro dello Sport Gayton McKenzie ha sottolineato l’impatto economico massiccio dell’organizzazione di una gara di F1 che potrebbe portare centinaia di migliaia di turisti. McKenzie ha stimato il costo annuale di ospitalità a 2 miliardi di rand (106 milioni di dollari), ma ha rassicurato il pubblico che gli sponsor del settore privato stanno mostrando un notevole interesse, con offerte superiori a 20 milioni di dollari solo per i diritti di ospitalità. “La gente diceva che ospitare la Coppa del Mondo sarebbe stato uno spreco, ma quelle stesse persone hanno assistito ai giochi. La F1 avrà lo stesso effetto: creerà posti di lavoro, stimolerà il turismo e mostrerà il Sudafrica al mondo. Quando le persone dicono che i soldi potrebbero essere spesi altrove, perdono di vista il quadro generale.“, le parole di McKenzie alla BBC.