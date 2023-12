Calciomercato: testa a testa tra Juventus e Newcastle per Phillips, Tottenham sullo sfondo

E’ sfida tutta bianconera per Kalvin Phillips. Sul centrocampista inglese, ai minimi storici con Guardiola e alla ricerca di un posto da titolare per guadagnarsi Euro2024, ci sono Juventus e Newcastle. Secondo quanto riporta Football Insider, ci sarebbe anche il Tottenham, ma più defilato. Le cifre del potenziale prestito sarebbero di circa 4 milioni di euro da sommare al pagamento dell’ingaggio per sei mesi, che corrisponderebbe ad altri 4 milioni lordi.