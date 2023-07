Calciomercato Inter: Vanheusden torna allo Standard Liegi

Zinho Vanheusden fa ritorno allo Standard Liegi. L‘Inter ha deciso di mandare il belga classe 1999 in prestito con l’obiettivo di ritrovare un giocatore pronto per fare il grande salto nel calcio italiano ed europeo. Per Vanheusden si tratta della seconda esperienza allo Standard, dopo le tre stagione dal 2018 al 2021 in cui ha fatto segnare 49 condite da due gol. L’Inter ha ufficializzato sui propri canali social la trattativa.