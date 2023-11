Youth League 2023/2024, vince il Milan: Sia stende il Psg nel recupero, gol pazzesco di Camarda

Il Milan U19 vince allo scadere contro il PSG U19, in una partita ricca di gol e di emozioni, nel match valido per la quarta giornata di Youth League 2023/24. Milan in doppio vantaggio dopo appena 10’ minuti di gioco, grazie al colpo di testa di Nsiala sugli sviluppi di un calcio d’angolo e al gol spettacolare in mezza rovesciata del gioiellino classe 2008 dei rossoneri Francesco Camarda. PSG che riapre la partita nel recupero del primo tempo, grazie al gol di Nhaga dopo una grande giocata di Zague e la riacciuffa nel secondo col gol di Adonis che deposita in rete il pallone da due passi. Nel finale Sia, centrocampista dei rossoneri, sporca di testa una conclusione sbilenca di Malaspina e inganna Mouquet regalando il successo ai diavoletti.

Avvio di primo tempo shock per i parigini che subiscono due reti in 10 minuti a distanza di pochi istanti. Prima il gol di Nsiala sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il fantastico gol di Francesco Camarda in semi rovesciata che raddoppia per i padroni di casa. Milan che sfiora un paio di volte il gol del 3-0, senza però trovarlo. Allo scadere della prima frazione il PSG riapre le distanze con l’inserimento di Nhaga che in scivolata arriva all’appuntamento col pallone, su un cross tagliato di Zague, e appoggia in porta. Primi 45’ minuti che si concludono in modo amaro per i rossoneri, nonostante il vantaggio di un gol.

Secondo tempo approcciato in maniera aggressiva da entrambe le squadre. Tanti duelli in mezzo al campo e tanta fisicità. Ospiti che riescono a trovare il gol del pareggio poco dopo l’ora di gioco con Adonis che taglia nell’area piccola e deposita in rete da due passi. Il match prosegue sulla falsa riga dei minuti precedenti col Milan che gestisce il possesso palla e gli ospiti che pressano e provano a far male in contropiede. Nel recupero, una conclusione poco precisa di Malaspina viene deviata di testa da Sia che prende in contro tempo il portiere parigino e insacca all’angolino, col Milan che vince allo scadere una partita molto divertente e tirata.