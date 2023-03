Vicenza: inaugurato un monumento in memoria di Paolo Rossi

In occasione del 121° compleanno del Vicenza, è stata inaugurata una statua in memoria di Paolo Rossi proprio nel Largo che porta il suo nome. Il monumento raffigura l’ex calciatore con la maglia del Lanerossi Vicenza, le braccia rivolte al cielo e le spalle allo stadio Romeo Menti. Presenti all’inaugurazione il sindaco della città Francesco Rucco, il presidente del Vicenza Stefano Rosso, la vedova di Paolo Rossi Federica Cappelletti e alcuni ex compagni di squadra.