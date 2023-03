Torneo di Viareggio, il Don Torcuato contesta pesantemente l’arbitro: la Polizia irrompe in campo

Terminata quest’oggi la fase a gironi del Torneo di Viareggio, e non tutti hanno preso bene l’eliminazione dalla competizione. Il Don Torcuato dopo il pareggio con i padroni di casa, ha espresso tutto il proprio disappunto per l’eliminazione con una rumorosa contestazione nei confronti dell’arbitro, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma all’interno dell’impianto. “Una brutta pagina per la nostra manifestazione” ha detto il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi.

A seguito dell’episodio è arrivata anche la comunicazione del Pontedera che “Condanna gli episodi di puro e semplice vandalismo di cui, nella terza giornata del Torneo di Viareggio, si sono resi protagonisti alcuni dei calciatori della squadra argentina del Don Torcuato. Questi, al temine della partita che li vedeva contrapposti alla primavera Granata, hanno gravemente danneggiato gli spogliatoi e il tunnel dello stadio Mannucci. La società granata comunica fin da adesso che perseguirà gli autori del fatto in ogni sede, riservandosi altresì di valutare le eventuali responsabilità dell’organizzazione del torneo”.

Il direttore organizzativo Andrea Bargagna ha inoltre commentato: “Il movimento del calcio, la società Granata e la città tutta di Pontedera debbono oggi sentirsi danneggiati e oltraggiati da quanto successo. Non staremo certo a guardare, facendo quello che è in nostro potere per impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro”.