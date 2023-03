Lega Pro, Marani alla riunione tra arbitri: “Noi sempre dalla vostra parte”

Matteo Marani, Presidente della Lega Pro, ha parlato alla riunione con gli arbitri della Can C che si è svolta al Centro Coni di Tirrenia alla presenza di Maurizio Ciampi, Responsabile e designatore della Can C, Nicola Giovanni Ayroldi, Gianluca Cariolato, Fabio Comito, Oberdan Pantana e Pasquale Rodomonti componenti della Can C ed Emanuele Paolucci, Segretario Generale della Lega Pro.“Gli incontri tra arbitri sono molto importanti per creare un confronto costruttivo, per migliorare e crescere tutti insieme. La Lega Pro sarà sempre dalla parte degli arbitri”, ha dichiarato Marani.