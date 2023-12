Udinese, Thauvin: “Ho sofferto di depressione. In Messico per cercare tranquillità”

Florian Thauvin ha parlato del suo recente passato che non è stato per niente felice. L’Udinese per il giocatore francese, Campione del Mondo della Francia, ha avuto la rinascita. L’attaccante si è raccontato ai microfoni di a Canal+, parlando delle sue passate esperienze in Messico.

Thauvin: “Ho sofferto di depressione ma non me ne sono reso conto da solo. Quando ho fatto la scelta di andare in Messico, volevo trovare un po’ più di tranquillità, meno pressione, sia da parte dei tifosi che dei media. Erano le persone intorno a me che mi dicevano di andare a trovare qualcuno. Quando sono andato a trovare questa persona, tre mesi prima di lasciare OM, durante la conversazione, sono scoppiato in lacrime. Mi ha fatto sentire bene, abbiamo ripreso la conversazione e questa signora a un certo punto mi ha detto: ‘è una fase bassa ma sei già nella fase della depressione’. Ero scioccato, ma ho pensato che a un certo punto, forse, avrei dovuto fare un passo indietro per tornare meglio”