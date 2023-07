L’Udinese passa contro il Pafos: 2-0 firmato da Beto e Thauvin

L’Udinese continua a far vedere molte cose buone in vista dell’inizio della stagione che ormai è in procinto ad arrivare. Nella amichevole contro i ciprioti del Pafos, la squadra di Sottil ha dimostrato di avere un buon ritmo nelle gambe e di poter contare su un reparto offensivo di livello, in attesa della ripresa totale di Gerard Deulofeu.

Nell’amichevole contro il Pafos i ritmi sono stati alti per essere nella seconda metà di luglio ed anche l’agonismo è stato quello di una partita di livello. Per Sottil buone indicazioni da Perez, dai soliti Bijol e Lovric, da Ebosele e dal reparto offesnivo in costante crescita. Succede tutto nel primo tempo: la 25esimo pasticcio della difesa del Pafos, Thauvin ruba palla e serve Beto che appoggia in rete la palla che sblocca il match. L’attaccante brasiliano va vicinissimo al gol dopo circa un minuto dal vantaggio, quando Beto si gira su se stesso e spara da fuori area. E’ bravissimo il portiere del Pafos a respingere. Il raddoppio arriva circa 23 minuti dopo, quando Beto ripaga il favore precedente a Thauvin che insacca comodamente il gol del 2-0. Il secondo tempo tarda ad iniziare per una tempesta torrenziale che mette a rischio la ripresa del gioco. Dopo circa mezz’ora riprende il match, ma la partita è condizionata dalle condizione del campo in precarie condizioni per usare un eufemismo. Da segnalare la buona prestazione di Lucca.