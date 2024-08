Trofeo Silvio Berlusconi 2024, buon Milan a pochi giorni dal campionato: Monza battuto 3-1

Il Milan si è aggiudicato l’edizione 2024 del Trofeo Silvio Berlusconi, battendo 3-1 il Monza a San Siro. Una serata di ottimo calcio al “Meazza”, ovviamente con il forte ricordo dell’ex patron di entrambe le squadre alla presenza della famiglia Berlusconi. Indicazioni positive per Paulo Fonseca, a quattro giorni dalla prima di campionato con il Torino la squadra ha fornito una prestazione convincente sia nel primo che nel secondo tempo. Per il Monza di Nesta qualche sprazzo di bel calcio ma anche qualcosa da registrare in vista dell’entrata nel vivo della stagione.

MILAN-MONZA: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

La cronaca – I primi minuti vedono subito un Leao molto brillante a livello atletico, con le sue consuete “sgroppate” sull’esterno. Prova a farsi vedere anche Morata, ma il vantaggio del Milan arriva con altri interpreti al minuto 11: la palla arriva a Loftus-Cheek in area di rigore, l’inglese appoggia a Saelemaekers che calcia di prima intenzione con la rabona. La conclusione viene deviata da un difensore, con Pizzignacco spiazzato e incolpevole per l’1-0 dei rossoneri. Pochi minuti dopo Leao va vicino al raddoppio con un colpo di testa, il Monza fatica a ripartire per rendersi pericoloso e rischia ancora di subire il 2-0 con una conclusione ravvicinata di Calabria che chiama Pizzignacco alla respinta. All’improvviso però arriva il pareggio del Monza: al 34′ bella manovra palla a terra degli uomini di Nesta, con Pessina che ispira per Vignato. Quest’ultimo mette in mezzo una palla molto intelligente per l’accorrente Daniel Maldini, che di prima intenzione fredda Maignan e segna l’1-1. Pochi secondi dopo il Milan rischia ancora grosso, con Maric che dal cuore dell’area non trova la deviazione vincente al termine di un’altra grande azione del Monza.

Il secondo tempo vede il Milan tornare in campo con 11 cambi, un’intera squadra completamente nuova ma che approccia la partita con la stessa aggressività e voglia di incidere viste in avvio di prima frazione. Ecco così che al 47′ i rossoneri tornano in vantaggio con il gol di Jovic, che ribadisce in rete il tiro di Okafor respinto da Pizzignacco. Passano dieci minuti e arriva anche il 3-1: a segnarlo è Reijnders, che si rende protagonista di un grandissimo destro da fuori area sul tocco di seconda di Hernandez. Pizzignacco forse non è perfetto, ma il tiro del centrocampista rossonero strappa giustamente gli applausi del pubblico di San Siro. Con il passare dei minuti i ritmi calano sensibilmente, anche Nesta prosegue con le numerose sostituzioni e la partita va in archivio senza particolari sussulti.

Il tabellino del Trofeo Silvio Berlusconi 2024

MILAN: Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano, Musah, Adli, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao, Morata.

MILAN (secondo tempo): Torriani, Jimenez (63′ Zeroli), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Liberali (73′ Pobega), Okafor, Jovic.

Allenatore: Paulo Fonseca

MONZA: Pizzignacco, Izzo (61′ Bettella), Pablo Marì (61′ Caldirola), Carboni (82′ D’Alessandro), Pedro Pereira, Bondo (61′ Petagna), Sensi (22′ Pessina, 86′ Valoti), Kyriakopoulos (46′ Birindelli), Vignato (71′ Diaw), Maldini (46′ Mota Carvalho), Maric (61′ Gagliardini).

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 11′ Saelemaekers, 47′ Jovic, 57′ Reijnders

Recupero: 2′ pt, 0′ st