Trofeo Berlusconi, Milan-Monza 3-1. Morata: “Da domani al lavoro per raggiungere gli obiettivi”

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo Milan-Monza 3-1, edizione 2024 del Trofeo Silvio Berlusconi che ha visto l’attaccante spagnolo fare il suo esordio in maglia rossonera. Per l’ex Juventus e Atletico Madrid 45 minuti in campo: “E’ stata una bella serata, con tanta gente che dobbiamo ringraziare per essere venuta qui con questo caldo – spiega – Atmosfera molto bella, noi abbiamo giocato molto bene i primi 30 minuti. Io ho fatto solo due allenamenti, ho bisogno di stare in campo. Questo è un club storico, che deve lottare per vincere e raggiungere gli obiettivi che merita: è quello che faremo da domani a Milanello.”

