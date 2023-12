Torino, Juric: “Contro la Fiorentina gara difficile. Qualcuno vuole andare via”

Mai banali le conferene stampe di Ivan Juric che ha parlato nel giorno che precede il match contro la Fiorentina al Franchi. Il tecnico dei granata ha parlato del periodo della sua squadra e su quanto sarà difficile giocare contro il team di Italiano. Inoltre, un accenno importante anche sul mercato, soprattutto in uscita, che aspetta al Torino nella sessione di gennaio.

Juric: “La Fiorentina è una grande squadra con tanti giocatori di ottimo livello: sarà una sfida difficile, è una partita dalle mille difficoltà. Linetty ha recuperato e ci sarà, ma si è fermato Zima. Sono soddisfatto, ma c’è da migliorare. Zapata e Sanabria si trovano bene e giocano bene, mi diverto con loro. Vogliamo sempre che facciano gol e diventino più pericolosi, ma stanno facendo bene. Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio e nel tiro, oltre ai cross e ai calci piazzati. Ma arriviamo tanti in area di rigore, ci siamo e dominiamo le partite. Dobbiamo crescere nella rifinitura e aumenteremo il numero dei gol. Con Atalanta ed Empoli i gol sono nati dalla qualità dei passaggi“. Sul mercato: “C’è qualche giocatore che vuole cambiare aria, se ci sono offerte soddisfacenti dobbiamo trovare cambiamenti. Se cediamo qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno. Ma io non ho chiesto niente. Adesso con due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un mancino. Vojvoda si ferma anche mezz’ora per migliorare stop e cross anche di sinistro. L’attaccante fa fatica a capire quando arriva il pallone, spero di vedere presto i frutti“.