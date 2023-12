Tabellone accoppiamenti ottavi di finale Champions League 2023/2024

L’urna di Nyon decreterà il tabellone degli ottavi di finale della Champions League, al quale parteciperanno tre delle nostre italiane, Inter, Napoli e Lazio che aspettano una sfidante che uscirà dal gruppo delle prime degli altri gironi. I pericoli per le nostre squadre sono molte, vanno dal City al Bayern Monaco, ed è per questo che l’attesa è tanta. Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale che si giocheranno il 13/14/20/21 febbraio 2024, l’andata, e il ritorno 5/6/12/13 marzo 2024.

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund