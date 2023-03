Tabellino Empoli-Westchester United 3-0: marcatori e gol Viareggio Cup 2023

L’Empoli non stecca l’esordio nel torneo storico di Viareggio giunto alla sua 73esima edizione. Nella gara valevole per la classifica del Girone C i toscani hanno condotto dall’inizio alla fine infliggendo un rotondo 3-0 al Westchester United. Nello stesso girone bisogna menzionare anche il successo per 1-3 del Benevento contro il San Donato Tavernelle che ha fatto dunque iniziare al meglio le favorite per il passaggio al prossimo turno delle due squadre italiane. Di seguito il tabellino del match fra Empoli e Westchester.

EMPOLI (4-4-2): Seghetti; Izquierdo, Stassin, Biscotin (62’ Bonafede) Lanza; Obeng (67’ Crasta), Masini (52’ Barbafieri), Cecchi (67’ Mannelli), Vallarelli (79’ De Ferdinando); Bocci (67’ Diodato), Seghi (79’ Brugognone). All. Moro.

WESTCHESTER UNITED (3-5-2): Peralman; Lazzoja, Bunjaj, Cappellini; Mandez (85’ Arevelo), Henderson (27’ Mackiic (60’ Rivier)) Huseinovic, Norales, Viera (60’ Salazar); Quartas (84’ Maldonado), Jonbalaj. All. Corrado.

ARBITRO: Norci di Arezzo (Cerofolini/Pedoni)

AMMONITI:

MARCATORI: 26’ Seghi, 30’ Masini, 85’ Crasta