Supercoppa italiana 2024/2025, dubbi sulla formula: ecco dove e quando si giocherà

La prossima Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Arabia Saudita, ma il format è ancora da decidere. La Lega di Serie A infatti non ha ancora deciso se saranno quattro (come quest’anno) le squadre a qualificarsi o due, tornando alle origini con la sfida tra la vincente dello Scudetto e la vincente della Coppa Italia.

La decisione finale dovrebbe arrivare entro il 22 aprile, vigilia del ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina così da avere un quadro chiaro della situazione prima delle partite che potrebbero essere decisive per la qualificazione.

Sul quando giocare la Supercoppa c’è già una convergenza sulle date: le eventuali semifinali si disputerebbero il 3 e il 4 gennaio con la finalissima il 7 e con la Serie A in campo il 5-6 gennaio così da avere cinque giorni di fila di partite. Le squadre impegnate in Supercoppa poi recupererebbero le rispettive partite in campionato nel mese di febbraio (esattamente come successo quest’anno). Qualora dovesse esserci la finale secca la partita si giocherà in una delle 3 date precedenti (3-4-7 gennaio). Questo perché, la prossima stagione, il calendario sarà ancora più fitto e con pochi spiragli visti i nuovi format delle nuove competizioni europee e il Mondiale per Club, con Inter e Juventus protagoniste, che si disputerà a metà giugno del 2025.