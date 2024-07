Spagna-Germania, De La Fuente: “Poteva essere la finale. Sappiamo di avere potenziale”

“Sarebbe potuta essere la finale dell’Europeo, mi aspetto una gara equilibrata. Loro iniziano sempre le partite in modo molto deciso, noi cercheremo di prendere in mano il pallino del gioco e di dare il massimo fin dal primo minuto. Noi pensiamo sempre a fare il nostro, cercando di minimizzare i loro punti di forza e sfruttare le loro debolezze. Abbiamo caratteristiche simili. Siamo preparati per provare a vincere. Sentiamo molta responsabilità e siamo estremamente concentrati”. Lo ha detto il ct della Spagna, Luis De La Fuente, alla vigilia del match dei quarti di finale di Euro 2024 contro la Germania: “Kroos è un giocatore di livello mondiale. Ha portato nel calcio molto talento e carisma. Quando i calciatori hanno questo tipo di atteggiamento è contagioso. È un peccato che si fermi, mi piacerebbe continuare a vederlo giocare”.

Il ct iberico ha ammesso di aver parlato con Olmo e Grimaldo che giocano in Bundesliga: “Ho parlato con loro, ci raccontano alcuni aspetti interessanti, ma conosciamo molto bene la Germania. Il nostro piano di gioco non cambierà, ci potrebbero essere uno o due cambi, ma l’atteggiamento sarà lo stesso. Non cambierei i miei giocatori con nessuno al mondo. Per me sono i migliori. Chi vince questa vince il titolo? Ci sono altre squadre forti. Più ci si avvicina alla finale, più restano solo i migliori. Non so se chi vincerà la gara sarà la favorita per vincere il titolo, ma noi crediamo di essere una squadra molto forte con il potenziale necessario per lottare per la vittoria finale”.

In conferenza ha parlato anche Dani Carvajal: “Ho un ottimo presentimento per domani. Vedo dai miei compagni di squadra che sono tutti tranquilli e allo stesso tempo concentrati. Sappiamo che dobbiamo giocare una grande partita per batterli, ma vedo una squadra sicura di sé. È una partita che può scaturire in qualsiasi risultato, i dettagli faranno la differenza. Cercheremo di giocare alla nostra maniera”.