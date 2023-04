Serie D, la holding di Emanuele Filiberto acquista il Real Aversa

La Casa Reale Holding Spa, rappresentata anche dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, ha acquisito il titolo del Real Aversa, squadra di Serie D. Lo comunica il club calcistico casertano in una nota in cui sottolinea come “l’unica società che si è avvicinata con fatti concreti – si legge nella nota – e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra, è stata la Casa Reale Holding Spa, importante realtà imprenditoriale rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, da Nazario Matachione e da Marcello Pica. Non c’era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa”.