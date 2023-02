Serie D 2022/2023: interrotta la sfida tra Union Clodiense e Villafranca per forte vento

E’ stata sospesa per le raffiche di vento sullo stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia la sfida tra Union Clodiense e Villafranca, valida per la 25esima giornata del giorne C della serie D. A prendere la decisione è stato il direttore di gara, che circa 10 minuti dopo il fischio d’inizio ha rimandato le squadre negli spogliatoi. Al momento dell’interruzione, il punteggio era fermo sullo 0-0.