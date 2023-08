Serie C, NOW sarà title sponsor fino al 2025

Manca sempre meno anche per l’inizio della Serie C che quest’anno sarà in diretta anche su NOW TV, in collaborazione con SKY. Oggi Lega Pro e NOW annunciano di aver siglato una partnership di 2 anni: sarà NOW il title sponsor della Serie C per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Si parte venerdì alle 19.45 con Catania-Crotone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW, con la telecronaca di Antonio Nucera e a bordocampo Marina Presello

La grande novità, quindi, riguarda la presenza di NOW TV nell’accordo che ha voluto fortemente abbracciare la causa della Serie C, forte anche di essere diventato il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva. A testimoniare l’avvenuto incontro, hanno parlato sia il presidente della Lega Marani che Lorenzo Foglia, Senior Director NOW.

Le parole di Marani: “Siamo felicissimi di entrare nella Casa dello Sport. L’unione tra la Serie C e Sky è per noi motivo di straordinario orgoglio. Sky ha dimostrato, nei suoi 20 anni di presenza in Italia, una valorizzazione costante e unica del prodotto. Questo è valso nel calcio e in tutti gli sport. Pensiamo di aver fatto un grande passo in avanti nella crescita del nostro campionato e del suo brand. I segnali di crescita e miglioramento della categoria sono stati colti da Sky e NOW le quali daranno più visibilità alle nostre società, ai nostri calciatori e ai nostri tifosi. Tutto anche grazie a una produzione che migliorerà il racconto televisivo e a una partnership che prevedrà, per la prima volta nella storia della Serie C, un title sponsor: “Serie C NOW”. NOW è una piattaforma moderna che segue il calcio con grande professionalità. Con Sky e NOW la C sarà in mostra avendo una esposizione mediatica eccezionale. Sono certo che tra due anni il valore della Serie C sarà più alto di oggi”.

Le parole di Foglia: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Lega Pro, che rappresenta il campionato più importante per il calcio giovanile in Italia. Il forte legame della Lega Pro con il territorio contribuisce allo sviluppo dello sport e del calcio nelle oltre 50 piazze italiane in cui è presente, e siamo felici, con NOW, di credere e prendere parte a questo importante progetto”.