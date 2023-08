Serie B, entro domani la sentenza del Consiglio di Stato sui casi Lecco e Reggina

Giornata molto importante per il campionato di Serie B 2023/2024 che, di fatto, deve ancora completare ufficialmente l’organico delle squadre partecipanti. Dopo tre ore si sono concluse le udienze davanti al Consiglio di Stato, che dovrà decidere sui ricorsi della Reggina per l’esclusione dalla Serie B e del Perugia per l’ammissione del Lecco, come stabilito dal Tar del Lazio dopo i due gradi di giustizia sportiva. A seguire con interesse la vicenda c’è il Brescia, che sarebbe in prima fila per il ripescaggio nel caso il ricorso degli amaranto venisse respinto e questi ultimi fossero condannati alla Serie D. La decisione definitiva è attesa per questa sera o più probabilmente per domani, quando si conoscerà finalmente il quadro dei club di Serie B.