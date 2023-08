Serie B 2023/24, prima vittoria per il Bari: Sibilli stende la Cremonese a domicilio

Il Bari espugna lo Stadio Zini e passa in casa della Cremonese nella seconda giornata della Serie B 2023/2024.Primo tempo che scorre liscio senza particolari pericoli da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è Sibilli, che su cross deviato di Morachioli apre il piattone di destro e batte Sarr per il vantaggio del Bari. Inizialmente il gol viene annullato per fuorigioco, ma l’intervento del VAR certifica la regolarità del vantaggio ospite, che va così negli spogliatoi in vantaggio di un gol.

Nella seconda frazione alza il pressing la Cremonese, che ci prova a più riprese soprattutto con Ciofani e Zanimacchia, senza tuttavia trovare occasioni limpide per pareggiare. Finisce così 0-1, con il Bari che guadagna 3 punti preziosissimi, che gli permettono di salire a quota 4 in classifica e agguantare il treno delle inseguitrici del Parma, attualmente da solo in vetta con 6 lunghezze. Rimane ferma a quota 1 invece la Cremonese, con Ballardini che attende notizie dal mercato in merito al nuovo centravanti. È mancato oggi infatti un bomber di peso che riesca a finalizzare le giocate dei vari Vazquez, Buonaiuto e Zanimacchia, con il solo Ciofani che a 38 anni non può più reggere il peso dell’attacco da solo.