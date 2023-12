Serie B 2023/2024, Parma in fuga a +4. Il Lecco ferma il Venezia

Il Parma vince 3-1 contro la Ternana e sale a +2 sul Venezia secondo. La squadra di Pecchia passa in svantaggio all’8′ con gol di Raimondo, ma trova la forza di rimontare con Man (10′), Cyprien (52′) e Bernabe (55′). Un successo che regala sotto l’albero un progetto di fuga ai gialloblù, che sfruttano il pareggio (terza partita senza vincere di fila) del Venezia contro il Lecco. Anche qui sono gli ospiti a passare in vantaggio con Lepore al 21′, ma i lagunari trovano la forza di rimontare con Johnsen (57′) e Tessmann (60′). Stavolta però c’è la doccia fredda per la seconda della classe che al 71′ subisce il gol di Ionita.

Si conferma nei piani alti (è sesta) il Cittadella che travolge 4-1 lo Spezia: in gol Carriero (16′), Pittarello (75′ e 81′) e Maistrello (86′). Pareggio per 3-3 tra Como e Palermo. Di Francesco (17′) sblocca il risultato, Cutrone (46′) e Gabrielloni (58′) costruiscono la rimonta ma i rosanero operano il controsorpasso con Segre (63′) e Graves (82′). E nel finale c’è il gol del pari firmato da Verdi su un rigore che scatena le proteste dei siciliani. Netta vittoria della Cremonese che batte 4-0 il Modena. Tutto deciso nel primo tempo: di Collocolo (16′), Pickel (29′ e 38′), Ghiglione (31′) le reti della partita.