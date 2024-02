Serie B 2023/2024, beffa Palermo: la Cremonese rimonta in 10 fino al 2-2

Terzo pareggio consecutivo per la Cremonese, ma Giovanni Stroppa ha motivi per sorridere dopo il 2-2 casalingo contro il Palermo. La squadra grigiorossa rimane infatti in 10 uomini al 16′ per un rosso diretto estratto all’indirizzo di Sernicola, che provoca anche un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Brunori, che non sbaglia. Al 44′ c’è anche il 2-0 rosanero con Ranocchia che mette in discesa la strada dei ragazzi di Iachini. In avvio di ripresa però la Cremonese pareggia nel giro di due minuti. Al 49′ Pickel appoggia per Castagnetti che accorcia le distanze. Il 2-2 è immediato. Merito di Coda che in area trova lo spazio per il tiro e firma il pareggio definitivo. La Cremonese resta quindi seconda a +1 dal Palermo, mentre il Catanzaro si riavvicina alle prime della classe. La squadra di Vivarini batte il Cittadella 2-1 con una doppietta di Iemmello (19′, 56′) in risposta al rigore di Baldini al 29′.

Dopo due vittorie di fila, il Bari torna a perdere e lo fa in casa del Sudtirol con la rete decisiva di Casiraghi su rigore al 60′. Vittoria di misura per l’Ascoli che supera la Feralpisalò con la rete di Masini al 32′. Pareggio senza reti tra Brescia e Reggiana.

I risultati

Brescia-Reggiana 0-0

Cittadella-Catanzaro 1-2 (19′ Iemmello, 29′ rig. Baldini, 56′ Iemmello)

Cremonese-Palermo 2-2 (18′ Brunori, 44′ Ranocchia, 49′ Castagnetti, 50′ Coda)

Feralpisalò-Ascoli 0-1 (32′ Masini)

Sudtirol-Bari 1-0 (60′ rig. Casiraghi)