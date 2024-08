Pisa, Filippo Inzaghi dopo l’Inter: “Simone tra i migliori d’Europa. Per noi è l’anno zero”

“L’Inter è motivo di studio per come l’ha fatta giocare Simone, sono imprendibili per come giocano e per come si muovono, onore a Simone e all’Inter che ringraziamo per averci regalato questa serata. Portare qui l’Inter campione d’Italia con mio fratello è stato motivo di grande soddisfazione, è stata una bella partita e gli auguro di fare bene, Simone è tra i migliori allenatori d’Europa e ha meritato tutto attraverso il lavoro”. Lo ha detto Filippo Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole tra il suo Pisa e l’Inter del fratello Simone. Parlando della stagione in arrivo per i toscani, il tecnico ha aggiunto: “Noi veniamo da due anni difficili, l’obiettivo è rendere al massimo, questa è una tifoseria e un club che deve arrivare almeno tra le prime otto, però dobbiamo formarci e questo è un po’ l’anno zero dove creare qualcosa per il futuro e magari un giorno arrivare dove sogniamo, andiamo step dopo step senza troppe chiacchiere. Abbiamo una proprietà forte e un tifo molto importante per la Serie B, questi sono dei grandi vantaggi”.

“E’ solo una partita di inizio agosto ma quello che mi è piaciuto è stato lo spirito al di là del risultato anche se la serata in parte è rovinata perché perdere Estevez è un guaio grande per noi perché il ragazzo non meritava un infortunio del genere, gli faccio un grosso in bocca al lupo – ha detto Inzaghi sull’amichevole con l’Inter – . Ci teniamo quello che di buono ha fatto la squadra che ha lottato ed è stata pericolosa contro i campioni d’Italia che erano chiaramente rimaneggiati, siamo soddisfatti, ma da lunedì comincerà a contare veramente con la Coppa Italia, ma la risposta è stata positiva”.