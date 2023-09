Pagelle Venezia-Spezia 1-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Venezia-Spezia, match valevole per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 1-0 l’anticipo del Penzo, con la squadra di Vanoli che festeggia la vittoria e il primo posto grazie alla rete del suo capitano Pohjanpalo. I lagunari infatti in virtù dei 3 punti salgono in vetta alla graduatoria a quota 11 punti. Delusione invece per lo Spezia, che gioca probabilmente la sua miglior partita del campionato fin qui ma esce nuovamente sconfitto. Notte fonda in classifica per gli aquilotti, ancora fermi nelle retrovie con un solo punto in cinque partite.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI VENEZIA-SPEZIA

VENEZIA (4-3-3): Joronen 6,5; Zampano 6 (43′ st Modolo sv), Altare 7, Idzes 6,5, Sverko 6,5; Lella 6 (15′ st Ellertsson 6), Tessmann 6 (1′ st Andersen 6), Busio 6,5; Pierini 5,5 (15′ st Gytkjaer 6,5), Pohjanpalo 7 (34′ st Bjarkason), Johnsen 6. Allenatore: Vanoli 6,5

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 6,5; Amian 6,5, Bertola 6 (15′ st Elia 6), Nikolaou 5,5, Reca 6; Cassata 5,5 (24′ st Zurkowski 6), S. Esposito 5,5, Bandinelli 6 (24′ st Kouda 6); Verde 6,5, Moro 5,5 (34′ st F. P. Esposito sv), Antonucci 6 (34′ st Krollis sv). Allenatore: Alvini 6

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 6,5

NOTE: Ammonito sulla panchina dello Spezia il collaboratore Corradini

Marcatori: 56′ Pohjanpalo

Ammoniti: Zampano, Cassata, Pohjanpalo, Nikolaou

Angoli: 5-3 Spezia

Recupero: 2′ e 5′