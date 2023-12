Formazioni ufficiali Spezia-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia e Parma, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie B 2023/2024. La squadra di Fabio Pecchia vuole continuare il suo ottimo campionato, a maggior ragione dopo il successo del Catanzaro nell’anticipo del venerdì, con i calabresi che ora si sono rifatti sotto a -3 in classifica. Finora una stagione da incubo per i liguri, in zona retrocessione e con una sola vittoria ottenuta. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 2 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-PARMA

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski; Verde, Kouda; P. Esposito. All: D’Angelo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Camara, Mihaila; Colak. All: Pecchia