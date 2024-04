Formazioni ufficiali Como-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Como-Bari, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B 2023/2024. Tre vittorie consecutive hanno portato i ragazzi di Fabregas al secondo posto della classifica, in piena lotta per la promozione diretta. In piena lotta retrocessione invece il Bari, che ha perso tre delle ultime quattro e deve reagire in fretta per evitare sorprese sgradite in questo finale di stagione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO: Semper, Iovine, Goldaniga, Barba, Sala, Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha, Cutrone, Gabrielloni.

BARI: Pissardo; Matino, Vicari, Zuzek; Pucino, Maita, Benali, Dorval; Bellomo; Aramu, Puscas.