Formazioni ufficiali Benevento-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Benevento e Como, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023. I campani provano a risollevarsi e tornare al successo dopo tre partite consecutive senza ottenere i tre punti. La situazione di classifica non è delle migliori per la squadra di Stellone, mentre sono molti i passi in avanti fatti dagli ospiti, che arrivano a questo match in striscia utile. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-COMO

BENEVENTO: in attesa

COMO: in attesa