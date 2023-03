Formazioni ufficiali Bari-Frosinone, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari e Frosinone, sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023. Il big match di questo pomeriggio di serie cadetta andrà in scena al San Nicola di Bari, dove i padroni di casa proveranno ad ottenere un altro successo e proseguire nel loro sogno chiamato Serie A. Massima divisione italiana che sembra già ad un passo, invece, per gli uomini di Fabio Grosso. Fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-FROSINONE

BARI: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Molina, Benedetti, Antenucci, Cheddira.

FROSINONE: Turati, Sampirisi, Ravanelli, Lucioni, Oyono, Boloca, Rohden, Gelli, Caso, Baez, Mulattieri.