Formazioni ufficiali Ascoli-Ternana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ascoli e Ternana, sfida valida per la settima giornata di Serie B 2023/2024. Sfida molto delicata tra due squadre che provano a rialzarsi dopo un inizio di campionato piuttosto complesso. La formazione marchigiana una partita l’ha vinta, ma nelle ultime tre è incappata in due sconfitte e un pareggio. Dall’altro lato del campo una Ternana che invece è ancora a secco di vittorie con due pareggi e quattro sconfitte in sei partite. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di martedì 26 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ASCOLI-TERNANA

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Pedro Mendes.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Pyyhtiä, Corrado; Falletti, Dionisi.