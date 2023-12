Verona-Salernitana 0-1, Baroni: “C’era tensione, era una partita da non perdere”

“C’era molta tensione, abbiamo fatto tanti errori tecnici. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nel secondo abbiamo pagato un errore. Quel gol era evitabile. Abbiamo avuto qualche chance ma non siamo stati lucidi: la lucidità è quello che è mancato ora”. Queste le parole di Marco Baroni, allenatore del Verona, su Dazn dopo la pesante sconfitta in ottica salvezza rimediata al Bentegodi contro la Salernitana: “Questa era una partita da non perdere. Ho visto poca serenità, abbiamo subito mentalmente facendo tanti errori tecnici. Quando fai una partita di questa importanza non puoi permetterti certi errori. Ma la squadra è viva: testa alle prossime. Dopo il gol abbiamo avuto delle occasioni importanti ma non abbiamo trovato l’episodio fortunato”.