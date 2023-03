Verona-Monza, Caprari: “Oggi era difficile, abbiamo dimostrato di esserci”

“Sapevamo che era difficile oggi, in trasferta venivamo dalla sconfitta di Salerno, dove c’era mancato tutto: oggi abbiamo dimostrato che ci siamo e che vogliamo giocare fuori come facciamo in casa”. Queste le parole di Gianluca Caprari dopo il pareggio ottenuto dal suo Monza, per 1-1, sul campo del Verona. Per l’attaccante di Raffaele Palladino un gol annullato per offside nel match contro la sua ex squadra: “Magari questi fuorigioco prima non si fischiavano ma per fortuna il Var c’è. E’ già il secondo che mi annullano così, speriamo che non ci sia un terzo”. Infine Caprari si è soffermato sugli obiettivi della sua squadra: “Da gennaio ho cambiato marcia, penso di essere tornato ai livelli dello scorso anno, devo continuare così. Bisogna pensare a partita dopo partita, il campionato è ancora lungo e finché non c’è la matematica salvezza dobbiamo continuare a fare più punti possibili. Poi sarebbe bello arrivare in alto”.