Venezia, Altare: “Pronti a lottare senza paura per difendere la categoria”

“Quest’anno il campionato di Serie A sarà sicuramente difficile e i dettagli faranno la differenza in ogni partita. Noi faremo di tutto per tenerci stretta la categoria conquistata insieme ai nostri tifosi dopo una grande stagione. Non dobbiamo avere paura di nessuno, e daremo il massimo contro ogni avversario mettendo in ogni momento un atteggiamento positivo“. Queste le parole del difensore del Venezia, Giorgio Altare, a quattro giorni dal debutto in campionato in casa della Lazio. Inizia la Serie A, una categoria che i lagunari hanno conquistato lottando al massimo e che vogliono difendere a ogni costo a cominciare dalla prima dell’Olimpico.

L’ex Cagliari prosegue: “Affrontiamo una squadra forte che ha tanta qualità, ma a Roma scenderemo in campo per disputare una partita tosta, lottando su ogni pallone senza alcun timore. Io mi sento pronto e sono sempre a disposizione del mister, quest’anno sarò sicuramente più tosto rispetto all’anno scorso“. Altare ha poi aggiunto: “Siamo dispiaciuti per il risultato di una gara in cui dovevamo avere un atteggiamento più aggressivo. In questi giorni abbiamo lavorato sugli errori commessi per presentarci a Roma al meglio. Il campionato sarà lungo e da affrontare al massimo insieme ai nostri tifosi a cui chiedo di sostenerci sempre, soprattutto nei momenti difficoltà, perché il loro supporto sarà fondamentale. Al Penzo le squadre che affronteremo troveranno un ambiente caldo e compatto e sono certo che daremo filo da torcere a tutti“.