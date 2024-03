Udinese-Torino, Paro: “Vogliamo vincere tutte le partite da qui alla fine”

“Vogliamo vincere tutte le partite da qui alla fine, possiamo ancora crescere”. Lo ha detto Matteo Paro, vice allenatore del Torino (oggi in panchina per la squalifica di Juric), intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo in trasferta per 2-0 contro l’Udinese. “I ragazzi hanno interpretato bene la gara, riconoscendo bene delle situazioni di gioco preparate in settimana, con Juric che si è dimostrato anche molto contento a fine gara – spiega –. Sapevamo che l’Udinese è forte fisicamente e che sarebbe servito muovere bene la palla per trovare le giuste giocate in mezzo al campo. Ricci e Gineitis hanno fatto un’ottima partita, di gestione e di contrasti”. Decisivo ancora Duvan Zapata, che oggi ha raggiunto la doppia cifra in campionato: “Lavora bene in settimana, si tratta di un grande professionista e di un giocatore che di certo non scopriamo oggi, così come Buongiorno che è uscito solo per problemi di crampi. Obiettivi? Ci sono ancora tanti punti a disposizione, vogliamo cercare di vincere tutte le partite, crescendo e migliorando come gruppo”.