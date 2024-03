Udinese-Torino 0-2, Zapata: “Tre punti importanti, contento per i dieci gol”

L’attaccante del Torino Duvan Zapata ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria arrivata in casa dell’Udinese per 2-0: “I dieci gol in campionato sono un bel traguardo. Abbiamo affrontato in maniera perfetta una partita difficile. Sono tre punti importanti che ci lanciano verso la lotta alle coppe europee. Non ho risposto alla convocazione in nazionale per le amichevoli per non stressare troppo il mio fisico. Guardiamo gara dopo gara. Dopo la sosta, la partita con il Monza sarà importantissima”.