Udinese, presentato lo staff. Torna Inler: “Qui per dimostrare ai ragazzi il valore del club”

L’Udinese ha presentato il nuovo staff dirigenziale per la stagione 2024/2025. C’è Gokhan Inler, ex calciatore che ha indossato anche la maglia bianconera, da oggi nuovo responsabile dell’area tecnica: “Ringrazio la società e i tifosi per il percorso da calciatore e per questa nuova opportunità, a cui stiamo lavorando da tempo. Sono qui per dimostrare ai ragazzi il valore di questo club, consapevole che devo fare bene, con la mentalità giusta, come quando giocavo. Inizia un nuovo percorso della mia vita e spero di far capire ai giocatori il calore dei tifosi friulani“.

Un altro ritorno è quello di Gian Luca Nani, dopo 10 anni tra Inghilterra e negli Emirati Arabi Uniti. “Lavorare con i Pozzo è un privilegio per me, li ringrazio per la fiducia. L’Udinese è società organizzata e conosciuta per lo scouting internazionale e porterò avanti il modello, con la continua ricerca del talento per sviluppare le caratteristiche dei giocatori e prendere benefici in caso di successiva cessione” ha dichiarato il group technical director di Udinese e Watford.