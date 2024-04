Udinese-Inter, Balzaretti: “Tante motivazioni e giusta carica, già da stamattina”

“È per partite così che vuoi giocare a questo sport. C’è la giusta tensione, il giusto entusiasmo e la giusta carica. Stiamo giocando contro i primi della classe, che hanno dominato il campionato in lungo e in largo, per cui credo che le motivazioni e la voglia di fare bella figura davanti al nostro pubblico siano un elemento importante. Si sente già dalla mattina questa energia, che va portata in campo nella maniera corretta”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica dell‘Udinese, Federico Balzaretti, prima della sfida di stasera contro l’Inter al sito ufficiale del club friulano: “I risultati delle dirette avversarie non destabilizzano, lo sguardo è rivolto “soprattutto a noi stessi: sappiamo che ogni partita sarà importante, contro squadre forti e con tanti scontri diretti. Abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare, ma sarà battaglia. In un mondo che va verso proprietà straniere avere una famiglia come quella dei Pozzo, radicata al territorio e dedita alla squadra 24 ore su 24, è qualcosa di incredibile. Fare calcio meglio di loro è difficile, la loro attenzione è straordinaria e meritano il massimo da parte nostra”, ha concluso l’ex terzino.