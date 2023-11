Torino-Sassuolo, infortunio muscolare per Ricci: fuori dopo pochi minuti

Tegola per il Torino. Dopo pochi minuti del match contro il Sassuolo, posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Samuele Ricci ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, si è accasciato ed ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto Paro, vice di Juric (squalificato e in tribuna), ha mandato in campo Vlasic. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali e si capirà l’entità dell’infortunio del centrocampista granata che sicuramente sarà assente per la trasferta di Monza di sabato sera.