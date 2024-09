Thiago Motta si affida a Douglas Luiz: ad Empoli la prima da titolare dell’aspirante insostituibile

Esuberante nei ritmi di gioco e persino nelle esultanze (chiedere a Varane se ha apprezzato quella sfoggiata contro lo United a febbraio), Douglas Luiz è pronto a prendersi la Juventus nella gara esterna contro l’Empoli. Il centrocampista, tra i primi colpi del mercato estivo, fin qui ha totalizzato appena 55 minuti spalmati su tre partite, due stravinte, una pareggiata contro la Roma. “Douglas Luiz? Non c’è nessuna difficoltà”, ha detto Thiago Motta. Così come non ci sono problemi negli impegni ravvicinati dei nazionali con le coppe in avvicinamento: “Ci si allena, ci si prepara, si gioca, si recupera chi ha giocato. Poi di partita in partita affronteremo tutto come sempre, con massimo impegno e concentrati per fare bene il nostro lavoro”. Stakanovista (4353 minuti con l’Aston Villa nella scorsa stagione), Douglas Luiz non è nella flotta dei calciatori rientrati dalle gare internazionali: la mancata convocazione col Brasile gli ha permesso di lavorare con Motta e di apprendere più velocemente i meccanismi del suo nuovo allenatore. Ora l’ex Aston Villa ha fretta di essere protagonista. Garantisce equilibrio, fisicità, ma anche pulizia nell’impostazione e al Castellani dovrebbe prendere il posto di Fagioli.

I bianconeri ad Empoli vogliono dare continuità alla striscia di tre “clean sheet” su tre e i numeri premiano Thiago Motta: la Juve è la squadra con più sequenze di passaggi terminate con un tiro o un tocco in area (15), è la formazione con la miglior percentuale realizzativa (20.7%) di tutta la Serie A e quella con meno tiri in porta subiti (solamente due). Formazione che vince non si cambia, dice il detto, ma il pareggio con la Roma e la sosta nazionali creano le condizioni ideali per inserire progressivamente i nuovi acquisti. Si parte da Douglas Luiz, ma anche da Koopmeiners. Un centrocampo tutto nuovo con Locatelli (convincente fin qui) punto fermo. Cambiaso e Yildiz verso la conferma a supporto di Vlahovic. Non dovrebbe cambiare neanche la difesa: Savona, Gatti, Bremer e Cabal. Gli altri volti nuovi – Kalulu, Thuram, Nico Gonzalez – devono attendere.