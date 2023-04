Spezia-Monza 0-2, Carlos Augusto: “Gruppo straordinario, vittoria meritata”

L’esterno del Monza, Carlos Augusto, ha commentato il successo per 2-0 arrivato in casa dello Spezia: “Una stagione incredibile, merito di un gruppo meraviglioso che partita dopo partita sta facendo sempre meglio. Sono felice anche per i tifosi, venuti a sostenerci in questa trasferta comunque molto dura. Le partite contro squadre che lottano per la salvezza sono certamente molto difficili, per questo la vittoria di stasera è ancora più bella. Oggi l’abbiamo vinta grazie ad un grande secondo tempo di squadra. Non ho mai trovato un gruppo così unito e coeso, sono anche queste cose che ti fanno vincere le partite. Obiettivi? Meritiamo tanto, cerchiamo ogni giorno di alzare il livello per arrivare più in alto possibile in classifica”.