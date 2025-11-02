Il match del pomeriggio di serie A è terminato con la vittoria del club felsineo a Parma. Show per la squadra di Vincenzo Italiano.

Il derby dell’Emilia finisce con una netta vittoria del Bologna che espugna Parma e lancia un chiaro messaggio a tutte le rivali, in chiave Europa ma anche in chiave Champions League visto una classifica piuttosto positiva. Al Tardini finisce 3 a 1 per la squadra rossoblù, in un match giocato sotto la pioggia rovente e che inizialmente era iniziato in maniera piuttosto particolare. I padroni di casa erano finiti subito in vantaggio con la rete di Bernabè dopo 30 secondi di gioco, ma dopo c’è stata la reazione ospite.

Parma in dieci e Bologna ne approfitta: tre punti fondamentali per i felsinei

Il match ha visto tanti problemi per il club padrone di casa, due infortuni nel primo tempo e la rete del momentaneo pari di Castro, trascinatore per la squadra di Italiano. Il match però cambia a metà primo tempo quando viene espulso Ordonez nel Parma per doppia ammonizione e da quel momento cambia letteralmente il match.

Il Bologna domina e sfiora più volte il gol, specialmente con Orsolini e Rowe, abbastanza imprecisi davanti alla porta. Il Parma però non molla e prova anche a reagire, ma Castro firma la doppietta sfruttando un grave errore di Suzuki e tre punti cosi per il Bologna. Nel finale c’è spazio anche per il tris di Juan Miranda.