Domenica, 2 novembre, appuntamento con la finale del Rolex Paris Masters, l’ultimo Masters 1000 della stagione 2025. A contendersi il trono di Parigi saranno Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime, con l’occasione per il tennista azzurro di tornare anche al vertice della classifica ATP. Il match della Defense Arena sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

La finale sarà visibile anche su TV8, in differita a partire dalle 17. Da Parigi a Riyadh, il grande tennis si gioca anche in Arabia Saudita con le WTA Finals e l’esordio di Jasmine Paolini nel singolare del torneo che la vede impegnata nel “Gruppo Graf”. L’azzurra sfiderà domani alle 15 la numero 1 del ranking Aryna Sabalenka, in un match da vivere dal primo all’ultimo scambio su Sky Sport Tennis con il racconto di Luca Boschetto e Laura Golarsa.

Per entrambi gli appuntamenti grande spazio all’approfondimento con il pre e il postpartita di Studio Tennis affidato a Eleonora Cottarelli e ai suoi ospiti: alle 14.30 scatterà la marcia d’avvicinamento agli incontri che porterà alla cerimonia di premiazione del torneo, con le parole dei protagonisti e le analisi delle giocate grazie allo Sky Sport Tech.

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Ore 14.30 – Studio Tennis Ore 15 SINNER-AUGER-ALIASSIME Sky Sport Uno e in streaming su NOW (dalle 17 anche su TV8) SABALENKA-PAOLINI Sky Sport Tennis e in streaming su NOW