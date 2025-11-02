Finisce in questi minuti la finale di Parigi e grandi notizie per il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’azzurro vince ancora.

Grande vittoria di Jannik Sinner che batte Felix Auger Aliassime e torna cosi numero uno al mondo. Il tennista italiano regola il tennista canadese, autore comunque di un’ottima prova. Finisce con il risultato di 6-4;7-6, una gara molto equilibrata e che si è giocata davvero su pochi punti. Con questa vittoria – in attesa di Torino – Sinner torna numero uno e scavalca Carlos Alcaraz in classifica.

Sinner supera Alcaraz, Felix si consola con una buona gara

Bella prestazione di Felix Auger Aliassime che nel primo set parte male e regala subito il break all’azzurro Sinner. Jannik però non riesce più a brekkare il canadese che si salva più volte nel servizio e il primo set termina 6-4. Nel secondo parziale si gioca punto su punto ed è davvero durissima per il tennista italiano e si giunge cosi all’atto decisivo, ovvero al tiebreak.

Qui l’azzurro riesce a vincere giocando meglio i punti decisivi e chiude poi con il servizio, poco da dire e fare per Auger che lotta ma alla fine si arrende sconsolato ad un Sinner da record. Grande vittoria per lui e il tennista italiano torna numero uno al mondo, ora testa alle Atp Finals di Torino dove Sinner proverà a mantenere il titolo ed il primato.