Grande e fondamentale vittoria del Milan che batte la Roma a San Siro e raggiunge giallorossi e l’Inter al secondo posto in classifica.

Nel posticipo della decima giornata di serie A il Milan batte 1 a 0 la Roma in una sfida emozionante e in bilico fino all’ultimo minuto. Una sfida avvincente dove prima la Roma e poi il Milan hanno comandato il gioco ed alla fine i rossoneri hanno portato a casa grazie al gol di Pavlovic, ben innescato da un Rafa Leao molto ispirato. Ancora problemi offensivi per i giallorossi che hanno fallito un calcio di rigore e hanno grosse lacune per quel che riguarda il reparto offensivo.

Vittoria importante per il Milan, ma la Roma può recriminare

Nel primo tempo è la Roma a fare la gara e sfiorare più volte il vantaggio ma la rete arriva nel finale da Pavlovic che firma il vantaggio con un assist di Leao. Nel primo tempo meglio i giallorossi ma nella ripresa invece è il Milan a sfiorare più volte il raddoppio sia con Leao che con Fofana e la Roma sembra in difficoltà.

Ma nonostante ciò i giallorossi hanno una grande opportunità anche nel finale di gara, ma Maignan ipnotizza Paulo Dybala e para un calcio di rigore che vale cosi 3 punti. Il Milan raggiunge Roma e Inter al secondo posto, il Napoli resta primo con un punto sulle avversarie in classifica.