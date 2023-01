Coppa Italia 2022/2023, statistiche e curiosità quarti di finale

Quarti di finale di Coppa Italia, ecco le statistiche. Stasera alle 21,00 l’Inter ospita l’Atalanta: le due squadre si affrontano per la decima volta nel torneo, la formazione di Simone Inzaghi ha vinto tutte le ultime quattro partite contro i bergamaschi dopo aver ottenuto il successo in due dei primi cinque match nella competizione (un pareggio, due sconfitte). Arbitra Chiffi, l’incontro sarà trasmesso su Canale 5.

Domani alle 18,00 la Fiorentina riceve il Torino: le due compagini si incrociano in Coppa Italia per la terza volta negli anni 2000, nei due precedenti agli ottavi ha sempre passato il turno la squadra che si trovava a giocare in trasferta (17 dicembre 2008 1-0 per i granata in questo stadio, 13 gennaio 2019 2-0 per i viola all’Olimpico Grande Torino). Dirige Doveri, la partita sarà trasmessa su Italia 1. Alle 21,00 la Roma attende la Cremonese: primo scontro diretto nel torneo, in generale i giallorossi si sono aggiudicati 11 delle 15 gare giocate contro le Tigri in Serie A (due pareggi ed altrettante sconfitte) comprese le ultime quattro. Arbitra Fabbri, il match andrà in onda su Canale 5.

Chiude i quarti di finale la sfida Juventus-Lazio giovedì sempre alle 21,00 (diretta Tv Canale 5): le due formazioni si sono affrontate 24 volte nella competizione con nove trionfi bianconeri, otto vittorie biancocelesti e sette pareggi, due degli ultimi tre confronti si sono giocati in finale (2015 e 2017) entrambi vinti dalla compagine di Allegri. Dirige Maresca.