Dopo Vlahovic, arriva anche il comunicato sulle condizioni di Domenico Berardi: lungo stop anche per l’attaccante del Sassuolo.

L’infortunio di Domenico Berardi non si è rivelato pesante come quello di Dusan Vlahovic ma è comunque uno stop che preoccupa. Di seguito il comunicato del club e i giorni che serviranno per il recupero.

Infortunio Berardi: ecco il comunicato ufficiale del Sassuolo

Il Sassuolo ha fatto sapere che: “Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per l’attaccante serviranno circa 40-45 giorni per smaltire quindi la lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Tornerà perciò in campo direttamente nel 2026 e il Sassuolo dovrà fare a meno del suo numero 10 per diversi match, in una fase che inevitabilmente sarà delicata per la stagione in corso.