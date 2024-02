Serie A, De Siervo: “È un battaglia guardie e ladri contro la pirateria. Inizio di un percorso importantissimo”

Finalmente attiva la piattaforma antipirateria, che nel corso del weekend di Serie A ha bloccato i primi siti illegali che trasmettevano gli incontri del massimo campionato italiano. “Sono stati vari i siti interrotti con la nuova piattaforma antipirateria, il tempo di intervento è più breve del periodo ipotizzato, è l’inizio di un percorso importantissimo. Da questo punto di vista continueremo a segnalare sempre con maggior insistenza questi indirizzi, per cercare di interrompere la pirateria. È un battaglia guardie e ladri, continueremo a lavorare: la fase sperimentale, anche se lunga, ha dato buoni segnali”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo a margine dell’assemblea odierna svolta a Milano nella sede di Rosellini. “Mi volevo poi associare al ringraziamento del presidente Casini per il percorso di 25 anni con TIM, quello che è più importante è che la Serie A sia il percorso più efficace per raggiungere gli italiani. È il motivo per cui l’ENI, un’altra grande azienda del Paese, ha scelto di scommettere su di noi per cinque anni. In qualche modo la Serie A si affianca a grandi brand con forte struttura internazionale. Ringrazio chi ci ha accompagnato in questi anni”. Con queste parole, invece, ha commentato la nuova partnership della Serie A.